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Hakemler İçin MHK Maç Öncesi Kampı Düzenlendi

Hakemler İçin MHK Maç Öncesi Kampı Düzenlendi
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 17. hafta maçlarına hazırlık amacıyla Riva Tesisleri'nde hakemler için kamp düzenledi. Kamp kapsamında fiziksel performans artırma çalışmaları ve maç analizi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig 17. hafta maçlarına hazırlık amacıyla hakemlerin performanslarını artırmak ve maçlara en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak için TFF Riva Tesisleri'nde 'MHK maç öncesi kampı' düzenledi.

MHK, Trendyol Süper Lig 17. hafta maçlarına hazırlık amacıyla TFF Riva Tesisleri'nde 'MHK maç öncesi kampı' düzenledi. Kamp programının ilk gününde hakemler, TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira ve antrenörler eşliğinde fiziksel performanslarını artırmaya yönelik saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Kampın ikinci gününde ise hakemlerin karar verme süreçlerini geliştirmek için maç klipleri üzerinden detaylı analizler ve değerlendirmeler yapıldı.

Kampın temel amacı, hakemlerin fiziksel ve mental hazırlığını en üst düzeye çıkararak müsabaka yönetim standartlarını yükseltmek olarak amaçlanıyor.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki bu uygulamanın ardından, Süper Lig 18. hafta maçları öncesinde de benzer bir uygulama MHK tarafından planlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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