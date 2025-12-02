Hakemi darbeden futbolcu ve babası tutuklandı
Eskişehir'de'nin 1.Amatör Küme'de oynanan Birlikspor-Eskişehir Kolej maçında hakemi darbeden futbolcu ile kulüp yöneticisi babası tutuklandı.
KIRMIZI KARTA SİNİRLENİP HAKEME VURDU
Üniversite Evleri Futbol Sahası'nda oynanan Birlikspor- Eskişehir Kolej maçının ikinci yarısında bir pozisyon sonrası hakem M.E, Birliksporlu futbolcu H.Y.U'ya kırmızı kart gösterdi. Duruma sinirlenen H.Y.U, hakeme kafasıyla vurdu.
OLAYA BABA DA DAHİL OLDU
Futbolcu H.Y.U'nun forma giydiği takımın yöneticisi olan baba E.U. da kulübeden çıkarak hakemle arbede yaşadı. Burnundan yaralanan hakem M.E, maçı erteledi.
FUTBOLCU VE BABASI TUTUKLANDI
Polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından futbolcu H.Y.U. ile babası E.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kulüp yöneticisi baba E.U. ile futbolcu H.Y.U, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.