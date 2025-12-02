Haberler

Hakemi darbeden futbolcu ve babası tutuklandı

Güncelleme:
Eskişehir'de'nin 1.Amatör Küme'de oynanan Birlikspor-Eskişehir Kolej maçında hakemi darbeden futbolcu ile kulüp yöneticisi babası tutuklandı.

Eskişehir'de, 1'inci Amatör Küme'de oynanan karşılaşmada hakemi darbeden futbolcu ile kulüp yöneticisi babası tutuklandı.

KIRMIZI KARTA SİNİRLENİP HAKEME VURDU

Üniversite Evleri Futbol Sahası'nda oynanan Birlikspor- Eskişehir Kolej maçının ikinci yarısında bir pozisyon sonrası hakem M.E, Birliksporlu futbolcu H.Y.U'ya kırmızı kart gösterdi. Duruma sinirlenen H.Y.U, hakeme kafasıyla vurdu.

OLAYA BABA DA DAHİL OLDU

Futbolcu H.Y.U'nun forma giydiği takımın yöneticisi olan baba E.U. da kulübeden çıkarak hakemle arbede yaşadı. Burnundan yaralanan hakem M.E, maçı erteledi.

FUTBOLCU VE BABASI TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından futbolcu H.Y.U. ile babası E.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kulüp yöneticisi baba E.U. ile futbolcu H.Y.U, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCHPsavar:

İşte bana böyle adaletle gelin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
