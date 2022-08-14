Hakem Yasin Kol, Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurdu! Alanya maçında yaptıklarına tepki yağıyor
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar mücadelenin ilk yarısını 3-1 önde kaparken, mücadelenin hakemi Yasin Kol sosyal medyada tepkilerin odağına oturdu. 20 dakikada 3 Beşiktaşlı futbolcuya sarı kart gösteren Kol, 37. dakikada ise ikinci sarıdan kırmızı kartla siyah-beyazlı futbolcu Emrecan'ın oyundan attı. Yaşananlar üzerine Beşiktaş taraftarı sosyal medyada hakem Yasin Kol'u sert ifadelerle hedef aldı.
Beşiktaş ilk yarısında farka koştuğu Alanyaspor maçında, 37. dakikada Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'a tepki gösterdi.
20 DAKİKADA 3 SARI KART
1. dakikada N'Koudou, 15. dakikada Emrecan Uzunhan, 19. dakikada Weghorst'a sarı kart gösteren ve 37. dakikada Emrecan'a ikinci sarıda kırmızı kart gösteren hakem Yasin Kol, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada gündemin zirvesine oturan hakem için binlerce paylaşım yapıldı.