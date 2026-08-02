Hakem Özcan Sultanoğlu, Avrupa Plaj Futbolu A Ligi finalini yönetti

FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, İtalya ile Danimarka arasındaki Avrupa Plaj Futbolu A Ligi finalinde görev aldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sultanoğlu, Moldova'da düzenlenen organizasyonun final maçında düdük çaldı.

Bir diğer FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi İdris Yavuz ise Almanya ile Moldova arasındaki üçüncülük müsabakasında görev yaptı.

Kaynak: AA