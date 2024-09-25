Hakem oralı bile olmadı! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta karşılaşmasında Yunan ekibi PAOK'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısına sarı-kırmızılıların penaltı beklediği pozisyon damga vurdu.

HAKEM ORALI BİLE OLMADI

Galatasaray'ın 10 numarası Mertens, PAOK ceza sahası içerisinde rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve sarı-kırmızılı takım penaltı bekledi. Müsabakanın İspanyol hakemi Alejandro Hernandez, Galatasaraylı futbolcuların yoğun itirazına rağmen oralı bile olmadı ve oyunu devam ettirdi. Hernandez'in vermediği penaltı tartışmalara yol açtı.

İşte o pozisyon;