Hakem oralı bile olmadı! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta karşılaşmasında PAOK ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısına sarı-kırmızılı takımın penaltı beklediği pozisyon damga vurdu. Mertens, Yunan ekibinin ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yüzüne darbe aldı ve yerde kaldı. Oralı bile olmayan karşılaşmanın hakemi Alejandro Hernandez, oyunu devam ettirdi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta karşılaşmasında Yunan ekibi PAOK'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısına sarı-kırmızılıların penaltı beklediği pozisyon damga vurdu.
HAKEM ORALI BİLE OLMADI
Galatasaray'ın 10 numarası Mertens, PAOK ceza sahası içerisinde rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve sarı-kırmızılı takım penaltı bekledi. Müsabakanın İspanyol hakemi Alejandro Hernandez, Galatasaraylı futbolcuların yoğun itirazına rağmen oralı bile olmadı ve oyunu devam ettirdi. Hernandez'in vermediği penaltı tartışmalara yol açtı.
İşte o pozisyon;