Hakem istifası sonrası Ahmet Çakar'dan TFF'ye sert çıkış: Konuşursa Susurluk Skandalı'ndan beter olur
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Hakemliği bıraktığını açıklayan Kemal Yılmaz'a eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan destek geldi. Çakar, TFF'yi sert şekilde uyararak, Yılmaz'ın konuşması durumunda Türk futbolunun Susurluk skandalından beter olacağı yorumunu yaptı.
Son olarak Fenerbahçe-Hatay spor maçında görev alan Kemal Yılmaz'ın hakemliği bırakmasının yankıları sürerken eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkat çeken paylaşımlar geldi.
AHMET ÇAKAR, TFF'Yİ HEDEF ALDI
Çakar, hakemliği bırakan Kemal Yılmaz'ın konuşması durumunda Türk futbolunun "Susurluk Skandalı'ndan beter" olacağını belirtti.
İşte Çakar'ın o paylaşımları;
Kaynak: Haberler.com / Spor