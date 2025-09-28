Hakem Emre Kaya Bıçaklı Saldırıya Uğradı, Saldırganlar Yakalandı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Altay-Eskişehirspor maçında görevli olarak İzmir'e gelen yardımcı hakem Emre Kaya'yı bıçakla yaralayan saldırganlar yakalandı. İzmir'de sokakta 3 kişiyle tartışan 27 yaşındaki yardımcı hakem Emre Kaya, baldırından bıçaklandı. Kaçan saldırganların aynı gün başka bir vatandaşı da gasp ettiği öne sürülürken, polisin çalışmasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Olay, bugün saat 02.00 sıralarında, Konak ilçesi Alsancak Mahallesi 1467'nci Sokak'ta meydana geldi. 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu akşam Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Altay-Eskişehirspor maçında görev alması planlanan yardımcı hakem Emre Kaya, bilinmeyen bir nedenle 3 kişiyle arasında çıkan tartışma sonrası sol baldırından bıçaklandı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, Kaya kendi imkanlarıyla Alsancak Devlet Hastanesi'ne gitti. Hafif yaralanan Kaya, tedavisinin ardından taburcu edildi. Hakem Emre Kaya'nın sözlü ifadesinde, saldırganı tanımadığını, 'Niye bakıyorsun' diyerek kendisine saldırdığını söylediği öğrenildi. Polis saldırganın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada kimlikleri tespit edilen Kaya'yı bıçaklayan Ş.Ö. ile yanındaki Y.K. ve N.C.Ç.'nin, aynı gün Karşıyaka ilçesinde bir vatandaşı gasp ettiği de belirlendi. Polis, ekiplerinin çalışmasıyla 3 şüpheli de yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen Ş.Ö., Y.K. ve N.C.Ç. tutuklandı. Merkez Hakem Kurulu, bıçaklı saldırıya uğrayan Emre Kaya'nın yerine maça Muğla bölgesi hakemlerinden Alişan Küçükkocak'ı yardımcı hakem olarak atamıştı.