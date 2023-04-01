Hakem değişsin diye TFF'ye gitmişti! Sancak'tan maç sonu zehir zemberek açıklama: Görev adamı kıtır kıtır doğradı

Galatasaray maçı öncesi TFF'ye Ali Şansalan'ın değişmesi için çıkarma yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 2-0 mağlup oldukları maçtan sonra hakem için çok sert bir açıklama yaptı. Sancak, "Bir Şansalan klasiği. Görev adamı kıtır kıtır doğradı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-Kırmızılıların gollerini 86'da Midtsjö, 90+8'de penaltıdan Zaniolo kaydetti. Maçın hakemi Ali Şansalan, iki takımdan da tepki gördü.

MAÇ ÖNCESİ TFF'YE GİTMİŞTİ

Maç öncesi Ali Şansalan ataması için TFF'ye giden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 2-0 mağlup oldukları maçtan sonra çok sert açıklamalar yaptı.

Murat Sancak'ın açıklaması:

"Şansalan klasiği. Görev adamı, kıtır kıtır doğradı. Arka arkaya sarılar... Oyuncunun gardını kır, sonrası gelir... Buna rağmen iyi bir mücadele oldu.

"MAÇI KATLETTİ"

Ne diyeyim, gördünüz hakemi. Eyyamcılık yaptı, maçı katletti. Ama ben tebrik ediyorum, Galatasaray bu karşılaşmada iyi oynadı."