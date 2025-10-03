Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan Süper Lig müsabakasının ardından bir TV kanalına açıklamalarda bulunan hakem Arda Kardeşler'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.10.2025 tarih ve 15 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar doğrultusunda konuya ilişkin olarak, "Üst Klasman Hakemi Arda Kardeşler'in, MHK Talimatı'nın 40/a ve FDT'nin 25/2. maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK'nın karşı karşıya geldiği müsabakayı yöneten ve verdiği kararlarla tepki çeken hakem Arda Kardeşler, eleştirilere yanıt olarak şu sözleri sarf etmişti:

"TFF başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke bunları söylemeden önce benimle iletişime geçseydi. Bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım. Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi." - İSTANBUL