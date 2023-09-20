Hakansız Inter hiç de iyi değil! 1 puanı son anda aldılar
Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Real Sociedad ile Inter 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısında Real Sociedad 4. dakikada Mendes'in golüyle öne geçti. Ancak maçın 87. dakikasında Lautaro Martinez beraberlik golünü atarak takımına 1 puanı getiren isim oldu. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Inter puanı son anlarda kurtardı
Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Real Sociedad ile Inter 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Real Sociedad, sahasında Inter'i ağırladı.
Reale Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Pozisyon bakımından oldukça kısır geçen mücadelenin ilk yarısında Real Sociedad 4. dakikada Mendes'in golüyle öne geçti. Maçın 79. dakikasında Marcus Thuram'ın golü VAR'da iptal edilirken 87'de Lautaro Martinez beraberlik golünü atarak takımına 1 puanı getiren isim oldu.
Öte yandan Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başlayan Inter bir sonraki maçını Benfica'yla evinde oynarken Real Sociedad ise Salzburg deplasmanına gidecek.