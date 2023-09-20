Hakansız Inter hiç de iyi değil! 1 puanı son anda aldılar

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Real Sociedad ile Inter 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısında Real Sociedad 4. dakikada Mendes'in golüyle öne geçti. Ancak maçın 87. dakikasında Lautaro Martinez beraberlik golünü atarak takımına 1 puanı getiren isim oldu. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.