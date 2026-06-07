Hakan Safi: Seçimden sonra daha da transferler yapacağız / Metin eklendi

FENERBAHÇE Başkan Adayı Hakan Safi, " Hakan Çalhanoğlu son transferimiz. Onu da bitirdik. Seçimden sonra inşallah daha da yapacağız. Kongremiz Fenerbahçemize hayırlı olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arasında gerçekleştiriliyor. Alanda üyelerle bir araya gelen Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Safi, "Kongre üyelerimizin teveccühünü görüyorsunuz. Nefes alamıyoruz. Vaktimiz çok kısıtlı. 17.00'ye kadar buradayız. Çok büyük kalabalık var. Biz de taraftarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Hakan Çalhanoğlu son transferimiz. Onu da bitirdik. Seçimden sonra inşallah daha da yapacağız. Kongremiz Fenerbahçemize hayırlı olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı