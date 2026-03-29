Fenerbahçeli eski yönetici Hakan Safi'den milli takıma destek

Fenerbahçeli eski yönetici Hakan Safi'den milli takıma destek
Eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılması halinde takıma 1 milyon euro prim vereceğini açıkladı. Safi, bu teklifini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti ve her zaman milli takımın yanında olacağını vurguladı.

ESKİ Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na gitmesi halinde takıma 1 milyon euro prim verecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Play-Off finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, bu maçı kazanması halinde 2026 Dünya Kupası'nda yer almaya hak kazanacak. Zorlu mücadele öncesinde eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, milli takıma destek olma kararı aldı. Safi, ay-yıldızlılara Dünya Kupası'na katılmaları halinde 1 milyon euro prim dağıtma teklifini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti. Hakan Safi'nin talebi TFF tarafından olumlu karşılanırken, bu tarz desteklerin artmasından mutlu olacakları belirtildi. Safi, her zaman milli takımın yanında olduğunu ve desteğinin devam edeceğini vurguladı. Öte yandan Hakan Safi, 2026 Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali'nde A Milli Futbol Takımı'nın Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale çıktığı maçın ardından soyunma odasındaki galibiyet coşkusuna ortak olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

İsrail'in en büyük şehirlerinden dumanlar yükseliyor!
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi

Orduya işgali genişletme talimatı verdi! Hedefinde o ülke var
'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var

'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var

Dünya Kupası'na katılırsak tüm milli futbolculara hediye edecek
Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'dan kafa karıştıran sözler: 2012'de öldüğümü düşünüyorum

Ünlü şarkıcının söyledikleri kafaları fena karıştırdı
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Depremleri bilen Üşümezsoy'dan bir ilimize kritik uyarı
'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var

'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var
Okan Buruk sezon sonunda imzayı atıyor

Sezon sonunda imzayı atıyor
Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor

Bakan Çiftçi sinyali verdi! Polis ve bekçilere müjde