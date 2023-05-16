- Hakan Kutlu : "Ligde kalışımızı Erzurum'da kutlamak istiyoruz"

İZMİR - Altınordu'yu deplasmanda yenerek ligde kalma adına önemli bir galibiyet alan Erzurum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Hakan Kutlu, "Hemen yarından itibaren son haftada istediğimiz sonucu alıp ligde kalışımızı Erzurum'da kutlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Spor Toto 1. Lig'in 37. hafta maçında Erzurumspor Futbol Kulübü, deplasmanda Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Altınordu da kazanabilirdi. Biz de kazanabilirdik. Bizim oyuncularımız daha çok istedi. Altınordu futbolcular da oyunun büyük bir bölümünde daha çok bizim yarı sahamızda gözüktüler. Onlar da çok istedi. Çünkü çok kritik bir maçtı" dedi.

Bugün kendi adlarına bir final maçını kazandıklarını ifade eden Kutlu, "Bugün Altınordu kazansa ben hak ettiler derdim ama bugün biz kazandık. Hemen yarından itibaren son haftada istediğimiz sonucu alıp ligde kalışımızı Erzurum'da kutlamak istiyoruz" diye konuştu.