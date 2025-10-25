Haberler

Hakan Kutlu: Adana Demirspor'un Durumu Araştırılmalı

Güncelleme:
Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 4-2 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından, Adana Demirspor'un büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu belirterek, kulübün zor durumuna dikkat çekti ve Türk futbolunda benzer durumların yaşanmaması için önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 4-2 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından, "Adana Demirspor büyük taraftar kitlesi olan bir takım. Nasıl bu hale düşüyorlar, nasıl bu hale getiriliyorlar, iyice araştırılıp ilgilenmesi ve başka takımların bu hale düşmemesi için önlemlerin alınması gerekiyor" dedi.

Vanspor FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftaında konuk olduğu Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Bugün ki maçta bizim adımıza maçı erken kopartmak önemliydi. Rakibimiz seviye olarak tabi ki genç arkadaşlardan oluşan bir takım. Dakikalar uzadıkça dirençleri artan bir takımdı. Daha sonra yaptığımız değişiklikler, sarı kartla oyuncularımızı önümüzdeki haftalar için korumak amaçlıydı" ifadelerini kullandı.

"Nasıl bu hale düşürülüyorlar, araştırılmalı"

Adana Demirspor'un zor durumlar geçirdiğini anlatan Kutlu, "Adana Demirspor büyük taraftar kitlesi olan bir takım. Bu gibi takımlar, bu gibi zor durumlardan camialarının gücü sayesinde çıkmıştır. Nasıl bu hale düşüyorlar, nasıl bu hale getiriliyorlar onların iyice araştırılıp ilgilenmesi ve başka takımların bu hale düşmemesi için önlemlerin Türk futbolunda alınması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. - ADANA

