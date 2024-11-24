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Hakan Keleş: "Kar altında oynamak zordu"

Hakan Keleş:
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından kar yağışının oyunu olumsuz etkilediğini belirtti. Keleş, galibiyet alma hedeflerinde sıkıntılı bir süreçte olduklarını ifade etti.

- Hakan Keleş : "Kar altında oynamak zordu"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş :

"Kazanmak istiyorduk"

SİVAS - Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kar yağışı altına oynamak zordu. Dün oynayabilirdik, dün hava çok güzeldi. İki takım için de sıkıntılı süreçti" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Keleş, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Maça gelecek olursak kar yağışı altına oynamak zordu. Dün oynayabilirdik, dün hava çok güzeldi. İki takım için de sıkıntılı süreçti. Daha önce oynayabilirdik. Genel olarak istatistiklere baktığımız da üstünlüğümüz gözükse de rakibe pozisyonlar verdik. Kazanmak istiyorduk. İçeride sıkıntılı sürecimiz var, galibiyetimiz yok. Buradan alınan puan değerli tabii. Bugün saha müsaade etmedi ama iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bu kar yağışı haftalar önceden belli oluyor. Kar yağışı maçta sıkıntılar yaşattı. Bir şekilde oynadık maçı. Benim için Sivas çok önemli bir yer. İlk teknik direktörlüğümü de burada yaşadım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP - Spor
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