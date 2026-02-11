Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Daltaban; lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Siyah-beyazlı yönetici, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" adlı fotoğrafa oyunu verdi.

"Portre" özel kategorisinde Cem Özdel'e ait "Rastgeldi" adlı karesini seçen Daltaban, "Haber" kategorisinde ise Taurat Hossain'in "Kaos" isimli fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Arife Karakum'un "Hava topu" fotoğrafını tercih eden Hakan Daltaban, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özge Elif Kızıl'a ait "Puldan koridor", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'a ait "Her şeye rağmen" adlı fotoğrafı beğendi.

Fotoğrafların çok sanatsal olduğunu söyleyen Daltaban, "Anadolu Ajansı deyince haber özelinde beklentilerim vardı ama burada sanatsal ağırlığa dönmüş. Çok başarılı buldum. Yaşanan olayların, haberlerin ruhunu çok iyi temsil eden fotoğraflar var." diye konuştu.

Daltaban "Her şeye rağmen" adlı fotoğraf için ise "Emek sarfedilmiş ve içinde bir sürü ruhu barındırıyor. Işık ve görsel açıdan muhteşem. Verdiği mesaj açısından bir yoksunluk var ama eğitmin ne kadar sıcak bir atmosfere döndüğü fotoğraflanmış, buna bayıldım. Hem Görsel olarak hem de içindeki mesajlar olarak benim için çok anlamlıydı." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.