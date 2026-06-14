Haberler

Avustralya-Türkiye maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya'ya 2-0 yenilen A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımın bir an önce toparlanacağını ve hatalardan ders çıkarılması gerektiğini söyledi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda kaptan Hakan Çalhanoğlu, bir an önce toparlanacaklarını söyledi.

BC Place Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından karma alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, istemedikleri bir sonuç olduğunu belirtti.

Hakan Çalhanoğlu, maçtan önce rakibin fiziksel anlamda iyi olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Uzun toplardan goller yedik, olmaması gereken goller yedik. Genel anlamda maçın kontrolü bizdeydi, şansları değerlendiremedik. Şimdi önemli olan bu maçı unutup önümüzdeki maçlara bakmak. Bazen tokat yemek iyi gelir, biz bunun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Soyunma odasında herkesin moralinin bozuk olduğunu vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Bir maç kaybettik diye umudumuzu kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Biz her zaman ayağa kalkmayı bilen bir takımız. Maçtan sonra takımı motive etmeye çalıştım. İyice konsantre olmamız ve disiplinli oynamamız gerekiyor. Maç içinde bütün detaylar önemlidir. 1 saniyede her şey değişebilir. İlk golde atak yaparken birden topu kalemizde gördük. Her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali

Minik rodin delikanlı oldu! İşte son hali
Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...

Mağlubiyeti bakın neye bağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Muş-Bitlis sınırı resmen belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 il arasındaki sınır yeniden çizildi
Tabela yine değişecek! Motorine dev indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor
Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona

Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona