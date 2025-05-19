Hakan Çalhanoğlu'nun takımı şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itti

İtalya Serie A'nın 37. haftası büyük heyecana sahne oldu. Son haftaya girilirken lider olma şansı yakalayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Lazio maçında büyük bir şok yaşadı.

BERABERE KALDILAR

Şampiyonluk mücadelesi veren Napoli ve Inter'in karşılaşmaları aynı saatte başlarken 2 takım da sahadan beraberlikle ayrıldı. Napoli, Parma deplasmanında golsüz berabere kaldı. Inter'in puan kaybetmesiyle Napoli, şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı.

Öte yandan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun asistiyle yıldızlaştığı maçta Inter, Lazio ile 2-2 berabere kaldı ve son haftaya girilirken liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçırdı.

SON ANDA YIKILDILAR

Lazio'ya 2-2'lik beraberliği getiren gol 90. dakikada penaltıdan geldi. Pedro'nun topu ağlara yollaması sonrası Inter'in yıldızları büyük bir yıkım yaşadı ve yere yığıldılar.

Ligin gelecek ve son haftasında Inter, Como deplasmanına gidecek. Napoli ise evinde Cagliari'yi konuk edecek. Napoli, Inter'in 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.