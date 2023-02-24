Hakan Çalhanoğlu'nun sosyal medyada beğendiği paylaşım olay oldu: Adam has Galatasaraylı
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Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada dikkat çeken bir harekete imza attı. Milli futbolcu, kendisini Galatasaray'a gelmediği yönünde eleştiren bir paylaşıma verilen "Hakan Çalhanoğlu boştayken gelmek istedi. Galatasaray'da seçim vardı, yönetim yoktu ve Inter kaptı adamı. Adam has Galatasaraylıdır." yorumunu beğendi.
Bu sezon Inter formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun sosyal medyada beğendiği yorum, gündeme oturdu.
"BOŞTAYKEN GELMEK İSTEDİ"
Milli futbolcu, kendisini Galatasaray'a transfer olmadığı yönünde eleştiren bir paylaşıma verilen "Hakan Çalhanoğlu boştayken gelmek istedi. Galatasaray'da seçim vardı, yönetim yoktu ve Inter kaptı adamı. Adam has Galatasaraylıdır." yorumunu beğendi.
ÖDÜLÜNÜ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLADI
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto ile karşılaşan Inter, mücadeleyi tek golle kazanırken Hakan Çalhanoğlu maçın oyuncusu olmuştu. Milli futbolcu aldığı ödülü depremzedelere bağışlamıştı.