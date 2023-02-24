Hakan Çalhanoğlu'nun sosyal medyada beğendiği paylaşım olay oldu: Adam has Galatasaraylı

Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada dikkat çeken bir harekete imza attı. Milli futbolcu, kendisini Galatasaray'a gelmediği yönünde eleştiren bir paylaşıma verilen "Hakan Çalhanoğlu boştayken gelmek istedi. Galatasaray'da seçim vardı, yönetim yoktu ve Inter kaptı adamı. Adam has Galatasaraylıdır." yorumunu beğendi.