Hakan Çalhanoğlu'nun Sakatlığı Açıklandı
Inter, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Takım, River Plate ile oynayacağı maç öncesi sakatlık durumunu açıkladı.
İTALYA Serie A ekibi Inter, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu 3'üncü haftasında yarın River Plate ile karşı karşıya gelecek İtalya Serie A ekibi Inter, karşılaşma öncesi 31 yaşındaki orta saha Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada milli oyuncunun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor