Hakan Çalhanoğlu'nun Sakatlığı Açıklandı

İTALYA Serie A ekibi Inter, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu 3'üncü haftasında yarın River Plate ile karşı karşıya gelecek İtalya Serie A ekibi Inter, karşılaşma öncesi 31 yaşındaki orta saha Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada milli oyuncunun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ifade edildi.