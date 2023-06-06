Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran kare! Erden Timur ile poz verdi

Galatasaraylı olduğu bilinen dünyaca ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarında tribündeydi. Baba Çalhanoğlu, sosyal medyadan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile çekildiği fotoğrafı paylaştı. Bu görsel Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı ancak milli futbolcu geçen gün verdiği demeçte Inter ile yeni sözleşme imzalayacağını açıklamıştı.