Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran kare! Erden Timur ile poz verdi
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Galatasaraylı olduğu bilinen dünyaca ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarında tribündeydi. Baba Çalhanoğlu, sosyal medyadan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile çekildiği fotoğrafı paylaştı. Bu görsel Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı ancak milli futbolcu geçen gün verdiği demeçte Inter ile yeni sözleşme imzalayacağını açıklamıştı.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın birçok ünlü isim tribünden takip etti. Bu isimlerin arasında Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun babası da yer aldı.
KUTLAMALARA KATILDI
Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe maçında ve sonrasındaki kutlamalarda tribünde yer aldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan baba Çalhanoğlu'na mesaj yağdı.
YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Hakan Çalhanoğlu, geçen gün Inter ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Milli futbolcu, İtalyan devi ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Hüseyin Çalhanoğlu'nun babasının paylaşımları: