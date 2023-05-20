Hakan Çalhanoğlu'nu memleket özlemi sardı! Avrupa'nın göbeğinde bangır bangır Bayburt türküsü dinledi

Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nu memleket özlemi sardı. Milano sokaklarında gezerken arabasında "Söyleyim Bayburt'un Vasfı Halini" türküsünü dinleyen Çalhanoğlu, o anları "özlem" notuyla paylaştı.

Milan'ı eleyerek İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline bilet alan Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı büyük ilgi gördü.

BAYBURT TÜRKÜSÜNÜ DİNLEDİ

Milano sokaklarında turlayan Hakan Çalhanoğlu arabasında "Söyleyim Bayburt'un Vasfı Halini" türküsünü dinlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Milli futbolcu gönderisine "özlem" notunu düştü.

DEVLER LİGİ'NDE İLKİN PEŞİNDE

10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile Manchester City karşı karşıya gelecek. İtalyan devinin kupayı kazanması durumunda ilk kez A Milli Takım forması giyen bir futbolcu, Devler Ligi kupasını kaldırmış olacak.

Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı: