Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
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Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında zorlanma tespit edildi.

Serie A devi Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.

SAĞ BACAĞINDA ZORLANMA

İtalyan ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu, takımın Kulüpler Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında antrenman yaptığı ABD'nin Seattle kentinde sağ bacağından MR taramasından geçti. Yapılan testlerde, sağ bacağındaki soleus kasında zorlanma tespit edildi." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Inter'le bu sezon 47 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız, takımı adına 11 gol kaydetti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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