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Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e kötü haber

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İtalyan devi Inter'de top koşturan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak. Sol uyluk iç adalesinde kas gerilmesi tespit edilen Hakan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Young Boys maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcunun Juventus maçını da kaçırma olasılığı bulunuyor.

İtalya Serie A devlerinden Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

MAÇIN BAŞINDA OYUNDAN ÇIKMAK ZORUNDA KALDI

Ligin 8. haftasında Roma'ya karşı oynanan ve 1-0 kazanılan maçta sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu, Karşılaşmanın 12. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Çalhanoğlu'nun yerine Davide Frattesi oyuna girmişti.

KAÇIRAĞI MAÇLAR

Inter'den Hakan'ın sakatlığı için yapılan açıklamada, sol uyluk iç adalesinde kas gerilmesi tespit edildiği açıklandı. Tecrübeli yıldızın kesin olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Young Boys maçında forma giyemeyecek. 30 yaşındaki orta sahanın 27 Ekim'de oynanacak olan Juventus maçını da kaçırma olasılığı bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 9 maça çıktı. Hakan, bu karşılaşmalarda attığı 2 golle takımına katkı verdi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e kötü haber
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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