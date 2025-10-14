Haberler

Hakan Çalhanoğlu'na 100. Maç Onuru

Hakan Çalhanoğlu'na 100. Maç Onuru
Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Gürcistan müsabakası öncesinde 100. maçını oynadı ve plaketle onurlandırıldı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelirken, müsabaka öncesinde Kaptan Hakan Çalhanoğlu onurlandırıldı. Bulgaristan mücadelesiyle ay-yıldızlılarda 100. maçını oynayan Çalhanoğlu'na Gürcistan karşılaşması öncesinde saha kenarında Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, plaket takdim ederken ayrıca çerçeveletilmiş şeklinde üzerinde 100 yazan milli takım forması verildi.

Taraftarlar da alkışlayarak Hakan Çalhanoğlu'na destek verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
