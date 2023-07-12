Hakan Çalhanoğlu, memleketi Bayburt'ta coşkuyla karşılandı
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İtalya'nın Inter takımında forma giyen ve A Milli Futbol Takımı'nın kaptanlığını üstlenen Hakan Çalhanoğlu, tatil için geldiği Bayburt'ta büyük bir karşılama ile karşılaştı. Kent girişinde düzenlenen karşılama etkinliğine katılan vatandaşlar, Çalhanoğlu'na sevgi gösterisinde bulunarak forma imzalattı ve fotoğraf çektirdi. Milli futbolcu, Saray Bahçesi'nde buluştuğu çocuklara imzalı Inter formaları dağıttı. Çalhanoğlu'nun memleketinde geçireceği 3 gün boyunca çeşitli etkinliklere katılacağı belirtildi.
İtalya'nın Inter takımında forma giyen ve A Milli Futbol Takımı'nın kaptanlığın üstlenen Hakan Çalhanoğlu, tatil için geldiği memleketi Bayburt'ta coşkuyla karşılandı.
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla Hakan Çalhanoğlu için kent girişinde karşılama düzenlendi.
Karşılamaya katılan vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulundukları Hakan Çalhanoğlu'na forma imzalatıp, oyuncuyla birlikte fotoğraf çektirdi.
Saray Bahçesi'nde kendisini bekleyen çocuklarla buluşan milli futbolcu, yüzlerce imzalı Inter formasını dağıttı.
Çalhanoğlu'nun, ailesiyle memleketinde geçireceği 3 gün boyunca çeşitli etkinliklere katılacağı öğrenildi.