Hakan Çalhanoğlu, memleketi Bayburt'ta coşkuyla karşılandı

İtalya'nın Inter takımında forma giyen ve A Milli Futbol Takımı'nın kaptanlığını üstlenen Hakan Çalhanoğlu, tatil için geldiği Bayburt'ta büyük bir karşılama ile karşılaştı. Kent girişinde düzenlenen karşılama etkinliğine katılan vatandaşlar, Çalhanoğlu'na sevgi gösterisinde bulunarak forma imzalattı ve fotoğraf çektirdi. Milli futbolcu, Saray Bahçesi'nde buluştuğu çocuklara imzalı Inter formaları dağıttı. Çalhanoğlu'nun memleketinde geçireceği 3 gün boyunca çeşitli etkinliklere katılacağı belirtildi.