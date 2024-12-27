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Hakan Çalhanoğlu, dünyanın en iyi takımlarından birine yüz vermemiş

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Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, dikkat çeken bir transfer itirafında bulundu. Çalhanoğlu, "Bayern Münih geçen yaz beni istedi. Menajerime Inter'le konuşmasını çünkü kararın sadece onlara ait olduğunu söyledim. Bu kulübü seviyorum, kariyerimi Inter formasıyla tamamlamak isterim" dedi.

İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcumyz Hakan Çalhanoğlu, sezon başında aldığı transfer teklifleriyle ilgili çarpıcı biritirafında bulundu.

BAYERN MÜNİH İSTEMİŞ

Geçtiğimiz sezon hakkında birçok transfer dedikodusu dönen tecrübeli orta saha, Bayern Münih'in kendisini istediğini söyledi. Çalhanoğlu, "Bayern Münih geçen yaz beni istedi. Menajerime Inter'le konuşmasını çünkü kararın sadece onlara ait olduğunu söyledim. Bu kulübü seviyorum, kariyerimi Inter formasıyla tamamlamak isterim" diye konuştu. Hakan'ın adı bir dönem Galatasaray ile de anılmıştı.

HAKAN'IN INTER KARİYERİ

Milan ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 2021 yazında bedelsiz olarak Inter'e imza atan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinde 153 maça çıktı. Hakan, bu karşılaşmalarda 32 gol attı ve 26 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hakan Çalhanoğlu, dünyanın en iyi takımlarından birine yüz vermemiş
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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