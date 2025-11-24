Hakan Çalhanoğlu derbide resmen kabusu yaşadı

İtalya Serie A'nın 12. haftasında oynanan dev derbide Inter, sahasında Milan'a 1-0 mağlup oldu. Kritik mücadelede milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kaçırdığı penaltıyla karşılaşmanın en çok konuşulan ismi hâline geldi. Bu pozisyonun ardından yaşananlar ve Inter'in puan kaybı İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı.

MAIGNAN PENALTIDA DEVLEŞTİ

Derbide 74. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, maçı 1-1'e getirme fırsatını değerlendiremedi. Kaleci Mike Maignan, milli yıldızın vuruşunu doğru köşeye atlayarak çıkardı ve Inter'i oyuna ortak olmaktan etti. Kaçırılan penaltının hemen ardından Çalhanoğlu, 78. dakikada yerini Zielinski'ye bıraktı.

INTER LİDERLİKTEN 4. SIRAYA GERİLEDİ

Milan'ın 1-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma, Serie A'daki zirve yarışını da doğrudan etkiledi. Haftaya lider giren Inter, bu yenilginin ardından bir anda 4. sıraya geriledi. Takımın puan kaybında kaçan penaltı en kritik kırılma anı olarak gösterildi.

İTALYAN BASININDA SERT YANKI

Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıyı kaçırması, İtalya basınında en çok konuşulan konulardan biri oldu. Gazeteler, tecrübeli futbolcunun Inter formasıyla ikinci kez penaltıdan yararlanamadığını hatırlatarak dikkat çekti. Çalhanoğlu'nun diğer kaçırdığı penaltının da kasım ayında olduğu vurgulandı. Milli futbolcu, 10 Kasım 2024'te Inter–Napoli maçında kullanılan penaltıyı da gole çevirememişti.