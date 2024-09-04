Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2024 Ballon d'Or ödülüne aday gösterildi.

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or'da adaylar belli oldu. 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te yapılacak önemli gecede "En iyi kadın futbolcu, En iyi erkek futbolcu, Kadınlarda en iyi kulüp, Erkeklerde en iyi kulüp, Kopa Trophy, Yachine Trophy, Yılın en iyi erkek teknik direktörü, Yılın en iyi kadın teknik direktörü" ödülleri sahiplerini bulacak.

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, en iyi futbolcuya verilecek bu önemli ödülün aday listesinde yer aldı.

Milli futbolcu ile birlikte Ballon d'Or'a aday gösterilen diğer isimler şöyle:

"Jude Bellingham, Dani Carvajal, Ruben Dias, Artem Dovbyk, Phil Foden, Alejandro Grimaldo, Erling Haaland, Mats Hummels, Harry Kane, Toni Kroos, Ademola Lookman, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappe, Martin Odegaard, Dani Olmo, Cole Palmer, Declan Rice, Rodri, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka, William Saliba, Federico Valverde, Vinicius Junior, Vitinha, Nico Williams, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Lamine Yamal." - İSTANBUL