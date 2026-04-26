Hakan Büyükçıngıl, Avrupa üçüncüsü

Milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl, Avrupa Şampiyonası'nda Ermeni rakibi Khachatur Khachatryan'ı 6-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 125 kilogram serbest stilde mücadele eden milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl, turnuvadaki başarılı performansını sürdürdü. İlk turda Ukraynalı rakibi Volodymyr Kochanov'u 10-1 mağlup eden sporcu, çeyrek finalde bağımsız sporcu Shamil A. Musaev'i 6-5 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Azerbaycanlı rakibi Giorgi Meshvildishvili'ye 3-1 mağlup olan milli güreşçi, bronz madalya mücadelesine çıktı. Bronz madalya maçında ise Ermeni rakibi Khachatur Khachatryan'ı 6-2 mağlup eden milli sporcu, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuva boyunca sergilediği performansla dikkat çeken Hakan Büyükçıngıl, elde ettiği bu dereceyle önemli bir başarıya daha imza attı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı