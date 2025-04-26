Hakan Bilal Kutlualp'tan Fenerbahçe'ye Başkan Adaylığı ve Olağanüstü Kongre Çağrısı

Fenerbahçe Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Toplantıda başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, çıkışta ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Olağanüstü bir kongre istediğinin altını çizen Kutlualp, "Kongre istiyoruz çünkü bu biriken stres ve gerilimin Fenerbahçe üzerinden atılması gerekiyor. 7 senelik kupasızlık Fenerbahçe'nin kaldırabileceği bir travma değil. Özellikle rakibimizin 5'inci yıldızı takmak üzere olması camia üzerinde evham yaratıyor. Şimdi siz yönetim olarak kalkarsınız biz bir güven alalım dersiniz. Güvenoyu verirlerse sorun yok devam edersiniz. Ama kongre memnunsa bu durumdan seçer devam eder memnun değilse başkasını seçer. Ben adayım. Fenerbahçe şu aşamada tıkanan sistemi demokrasi operasyonu ile aşmamız gerekiyor. Olağanüstü Kongre yapalım duruma bakalım. Ali beyden memnunlarsa devam ederler yoksa başkası devam eder" açıklamalarında bulundu.

'KİMSEDEN İCAZET ALACAK DURUMUM YOK'

Aziz Yıldırım ile başkanlık adaylığı hakkında konuşmadığını söyleyen başkan adayı, "Birkaç trol konuşuyormuş Aziz Bey ve benim başkan adaylığım konusunda durumların alakası yok. Ben en son Aziz Bey'i doğum gününde gördüm. Ben Aziz Bey ile hep görüşürüm ama bu konularda herkes şahsına münhasırdır. Kimseden icazet alacak durumum yok. Fenerbahçe'nin hiçbir başkanı da yöneticisi de icazet almaz" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEYİ İMKAN DAHİLİNDE YAPABİLİRİZ'

Olağanüstü seçim için imza toplayacağı hakkında, "Her şeyi imkan dahilinde yapabiliriz. Bütün mümkünlerin kıyısındayız. Ben çok fazla insanların kalbini kırmak istemiyorum. Herkesin niyetinin iyi olduğunu ve büyük Fenerbahçeli olduğunu biliyorum. Dediğim gibi sonuçlar üzerinden değerlendirilen bir spor futbol. Ondan dolayı gecikmiş şampiyonlukları alıp üst üste şampiyon olmamız gerekiyor. Aziz bey dönemine bakılarak 20 sene arayı kapatmak için zaman lazım. Hızlıca 3-4 şampiyonluk yaşamamız lazım. Çocuklar Fenerbahçe'de şampiyon olmak istiyor. Sıkıntılar büyük ve hızla önlem alınmazsa daha da büyür" diyerek sözlerini noktaladı.