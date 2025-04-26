Hakan Bilal Kutlualp Fenerbahçe Başkan Adaylığını Duyuruyor
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Yüksek Divan Kurulu toplantısında başkan adaylığını resmen açıklaması bekleniyor. Taraftarlar da etkinliğe katılmak için tesislere yürüdü.
Beyza Betül CİHAN-Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, - FENERBAHÇE eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp, Divan Kurulu toplantısına geldi.
Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, bugün gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısına geldi. Toplantıda Kutlualp'in başkan adaylığını resmen duyurması bekleniyor.
Öte yandan, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay öncülüğünde bir grup taraftar, Faruk Ilgaz Tesisleri'ne yürüyerek geldi.
Kongre üyeleri Faruk Ilgaz tesislerinin bahçesinde kurulan dev ekrandan toplantıyı takip edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor