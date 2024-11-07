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Hakan Akkaya, Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı

Hakan Akkaya, Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı
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İtalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda milli sporcu Hakan Akkaya, flöre A kategorisinde altın madalya kazandı. Akkaya, sırasıyla Tayland, Almanya ve İtalya'yı geride bırakarak finale yükseldi ve Ukrayna karşısında 15-8'lik skorla altın madalyayı kazandı.

İtalya'da bugün başlayan Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda milli sporcu Hakan Akkaya, flöre A kategorisinde altın madalya kazandı.

Ay-yıldızlı sporcu ilk olarak tablo-16'da Taylandlı Kitsada Pardee'yi 15-3, çeyrek finalde Alman Julius Haupt'u 15-12 ve yarı finalde İtalyan Emanuele Lambertini'yi 15-12 yenerek finale yükseldi.

Final müsabakasında Ukraynalı Andrii Demchuk karşısında 15-8'lik üstünlükle maçı tamamlayan milli sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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