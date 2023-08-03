Haftya damga vurduk! Temsilcilerimiz göğsümüzü kabarttı

Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, bu hafta oynadıkları maçları kazanarak ülke puanına büyük katkı sağladılar.

Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden 4 takımımız, haftayı galibiyetle tamamlayarak ülke puanına büyük katkı sağladı.

HAFTAYI KAYIPSIZ KAPATTIK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris'i 1-0 yendi. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru'yu 4-0 mağlup etti. Beşiktaş Tirana'yı 2-0, Adana Demirspor ise Cluj'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetlerle birlikte takımlarımız bir üst tura yükselme başarısı gösterdi.

ÜLKE PUANIMIZ YÜKSELECEK

Oynadıkları maçlarda bu hafta mağlubiyet yüzü görmeyen takımlarımızın bu başarısı sonucu ülke puanında da büyük artış olacak.

İşte gelecek rakipler;

Alınan bu galibiyetler sonrası temsilcilerimiz adlarını bir üst tura yazdırırken yeni rakipleri de belli oldu.