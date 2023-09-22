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Haftayı namağlup kapattık! İşte ülke puanında son durum

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Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 yendi ve Beşiktaş, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini korudu.

Temsilcilerimizden Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe bir başka Danimarka takımı Nordsjaelland'ı 3-1 yenerken Beşiktaş ise Belçika temsilcisi Club Brugge'le 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

DEVLER LİGİ'NE DİREKT TAKIM GÖNDERCEĞİZ

Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu. Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10'da bitirmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum;

  1. İNGİLTERE: 90,303
  2. İSPANYA: 76,864
  3. İTALYA: 73,141
  4. ALMANYA: 71,195
  5. HOLLANDA: 55,700
  6. FRANSA: 53,831
  7. PORTEKİZ: 48,982
  8. BELÇİKA: 39,200
  9. TÜRKİYE : 33,850
  10. İSKOÇYA: 32,050
  11. AVUSTURYA: 30,400
  12. İSVİÇRE: 29,975
  13. SIRBİSTAN: 27,375
  14. DANİMARKA: 27,200
  15. NORVEÇ: 26,875
Kaynak: Haberler.com / Spor

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