Haftayı namağlup kapattık! İşte ülke puanında son durum
Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 yendi ve Beşiktaş, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini korudu.
Temsilcilerimizden Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe bir başka Danimarka takımı Nordsjaelland'ı 3-1 yenerken Beşiktaş ise Belçika temsilcisi Club Brugge'le 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.
DEVLER LİGİ'NE DİREKT TAKIM GÖNDERCEĞİZ
Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu. Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10'da bitirmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum;
- İNGİLTERE: 90,303
- İSPANYA: 76,864
- İTALYA: 73,141
- ALMANYA: 71,195
- HOLLANDA: 55,700
- FRANSA: 53,831
- PORTEKİZ: 48,982
- BELÇİKA: 39,200
- TÜRKİYE : 33,850
- İSKOÇYA: 32,050
- AVUSTURYA: 30,400
- İSVİÇRE: 29,975
- SIRBİSTAN: 27,375
- DANİMARKA: 27,200
- NORVEÇ: 26,875