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Haftasonu Futbol Maçları ve Bisiklet Turunun Başlangıcı

Haftasonu Futbol Maçları ve Bisiklet Turunun Başlangıcı
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Bu haftasonu Türkiye Süper Ligi, 1. Lig ve Kadın Futbol Süper Ligi'nde birçok maç oynanacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 132 km'lik Antalya etabı ile başlayacak.

SÜPER LİG

16.00 Trabzonspor-Alanyaspor

16.00 Konyaspor-Adana Demirspor

19.00 Kayserispor-Çaykur Rizespor

19.00 Eyüpspor-Galatasaray

1. LİG

16.00 Kocaelispor-Geosis Boluspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Malatya)

16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK (Şanlıurfa 11 Nisan)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)

KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ

14.00 Beşiktaş Moka United-Fatih Vatanspor (İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hakkarigücüspor (Diyarbakır Seyrantepe 1 No'lu Çim Saha)

14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beylerbeyispor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)

14.00 Galatasaray-ALG Spor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

14.00 Bornova Hitabspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Bornova İlçe)

14.00 Trabzonspor-Çekmeköy Bilgidoğa (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU

Toplam 1.153 km'lik 60. Yıl Parkuru; 132 km'lik Antalya - Antalya etabı ile başlayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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