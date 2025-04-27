Haftasonu Futbol Maçları ve Bisiklet Turunun Başlangıcı
Bu haftasonu Türkiye Süper Ligi, 1. Lig ve Kadın Futbol Süper Ligi'nde birçok maç oynanacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 132 km'lik Antalya etabı ile başlayacak.
SÜPER LİG
16.00 Trabzonspor-Alanyaspor
16.00 Konyaspor-Adana Demirspor
19.00 Kayserispor-Çaykur Rizespor
19.00 Eyüpspor-Galatasaray
1. LİG
16.00 Kocaelispor-Geosis Boluspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Malatya)
16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK (Şanlıurfa 11 Nisan)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)
KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ
14.00 Beşiktaş Moka United-Fatih Vatanspor (İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hakkarigücüspor (Diyarbakır Seyrantepe 1 No'lu Çim Saha)
14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beylerbeyispor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)
14.00 Galatasaray-ALG Spor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
14.00 Bornova Hitabspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Bornova İlçe)
14.00 Trabzonspor-Çekmeköy Bilgidoğa (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)
CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU
Toplam 1.153 km'lik 60. Yıl Parkuru; 132 km'lik Antalya - Antalya etabı ile başlayacak