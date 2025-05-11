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Haftanın en kritik maçında Sivasspor ve Bodrum FK yenişemedi

Haftanın en kritik maçında Sivasspor ve Bodrum FK yenişemedi
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Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında Sivasspor ile Bodrum FK, 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da kümede kalma yolunda büyük yara aldı.

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında Sivasspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

1 PUAN İKİ TAKIMA DA YARAMADI

Bu sonuçla birlikte her iki takım da puanını 35 yaptı ve küme düşme hattında kalmaya devam etti. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Samsunspor deplasmanına gidecek. Bodrum FK ise sahasında ligin zorlu takımlarından Trabzonspor'u ağırlayacak.

İŞTE SÜPER LİG'DE ATEŞ HATTINDA SON DURUM

15. Alanyaspor: 38 puan

16. Sivasspor: 35 puan

17. Bodrum FK: 35 puan (1 maçı eksik)

18. Hatayspor: 19 (Küme düştü)

19. Adana Demirspor: -2 puan (Küme düştü)

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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