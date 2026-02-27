Haftalardır forma giymeyen Tarık Çetin, Nottingham Forest maçına damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyetle Avrupa kupalarından elendi.

TARIK ÇETİN MAÇA DAMGA VURDU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off rövanş maçında Nottingham Forest deplasmanında sergilediği performansın en dikkat çekici isimlerinden biri, uzun süre sonra kalesini yeniden koruyan Tarık Çetin oldu. Ederson'un sakatlığı ve Mert Günok'un UEFA listesinde yer almaması nedeniyle forma giyen 29 yaşındaki deneyimli kaleci, City Ground'da oynanan zorlu mücadelede kritik kurtarışlarıyla maça damga vurdu. Nottingham Forest'ın art arda etkili hücumlarında kritik kurtarışlar yapan Tarık, takımına galibiyeti getiren önemli faktörlerden oldu.

''EDERSON BİLE DAHA İYİ''

Maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Tarık Çetin'e övgü yağdırdı. Birçok Fenerbahçeli, "Tarık kalede güven verdi", "Ederson'dan bile daha iyi durdu" ve "Kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkardı", ''İsmi Tarık yerine Tarıksson olsaydı 100 milyondu'', ''Galibiyet primi alacaksak Tarık sayesindedir'' gibi yorumlarla deneyimli eldiveni alkışladı.

VITOR PEREIRA'DAN TARIK'A ÖZEL TEBRİK

Öte yandan dikkat çeken bir detay da maç sonrası yaşandı. Nottingham Forest teknik direktörü Vitor Pereira, karşılaşmanın bitiminde Tarık Çetin'in yanına giderek deneyimli eldiveni tebrik etti.