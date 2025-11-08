Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
Galatasaray'da milli futbolcu Yunus Akgün, kasık fıtığı problemi nedeniyle ameliyat oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı operasyonun ardından oyuncunun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı. Yunus Akgün'ün yaklaşık 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından yapılan operasyon sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
6-8 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Kasık fıtığı nedeniyle ameliyat edilen Yunus Akgün'ün yaklaşık 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Rehabilitasyon sürecinin ardından milli futbolcunun kademeli olarak takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan Yunus Akgün, 4 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Sarı-kırmızılı kulüp, genç oyuncunun dönüşüyle hücum hattında yeniden önemli bir alternatif kazanmayı hedefliyor.