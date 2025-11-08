Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'da milli futbolcu Yunus Akgün, yaşadığı kasık fıtığı problemi nedeniyle ameliyat oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı operasyonun ardından oyuncunun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından yapılan operasyon sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

6-8 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kasık fıtığı nedeniyle ameliyat edilen Yunus Akgün'ün yaklaşık 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Rehabilitasyon sürecinin ardından milli futbolcunun kademeli olarak takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan Yunus Akgün, 4 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Sarı-kırmızılı kulüp, genç oyuncunun dönüşüyle hücum hattında yeniden önemli bir alternatif kazanmayı hedefliyor.