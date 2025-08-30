Haftalarca yok! Fenerbahçe Semedo'nun sakatlığını açıkladı

Haftalarca yok! Fenerbahçe Semedo'nun sakatlığını açıkladı
Güncelleme:
Fenerbahçe, Benfica maçında sakatlanan futbolcusu Nelson Semedo'nun durumu hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Semedo'nun sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi. Semedo'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Benfica maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

HAFTALARCA YOK

Nelson Semedo, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertlilerde 6 maçta forma şansı buldu.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Benfica ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nelson Semedo'nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

