Haftalarca yok! Fenerbahçe'nin yıldızının ayak başparmağı kırıldı
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki file bekçisi Eğribayat'ın antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık oluştuğu ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi İrfan Can Eğribayat, bu akşam oynanacak Nice maçı öncesinde yapılan son idmanda sakatlık şoku yaşadı.
AYAK BAŞPARMAĞI KIRILDI, HAFTALARCA YOK
Sarı-lacivertliler, İrfan Can Eğribayat'ın sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiğini açıkladı. 27 yaşındaki file bekçisinin yaklaşık olarak 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat'ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" ifadeleri yer aldı.
İşte o açıklama;