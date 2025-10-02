Haberler

Haftalarca yok! Fenerbahçe'nin yıldızının ayak başparmağı kırıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Haftalarca yok! Fenerbahçe'nin yıldızının ayak başparmağı kırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haftalarca yok! Fenerbahçe'nin yıldızının ayak başparmağı kırıldı
Haber Videosu

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki file bekçisi Eğribayat'ın antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık oluştuğu ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi İrfan Can Eğribayat, bu akşam oynanacak Nice maçı öncesinde yapılan son idmanda sakatlık şoku yaşadı.

AYAK BAŞPARMAĞI KIRILDI, HAFTALARCA YOK

Sarı-lacivertliler, İrfan Can Eğribayat'ın sağ ayak başparmağında kırık meydana geldiğini açıkladı. 27 yaşındaki file bekçisinin yaklaşık olarak 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Haftalarca yok! Fenerbahçe'nin yıldızının ayak başparmağı kırıldı

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat'ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İşte o açıklama;

Haftalarca yok! Fenerbahçe'nin yıldızının ayak başparmağı kırıldı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli:

Doğru hisse senetlerine yatırım yapmak her şey değil, ancak doğru bir yatırım stratejisiyle çalışmak, yatırımınızdan büyük kazanç elde etmenin en iyi yoludur. Prof. Limudia'nın yatırım sinyalleri ve platformu, bu yılın başından beri bana çok yardımcı oldu. Mevcut portföyüm 497.000 doların üzerinde. Kendisine Telegram üzerinden (mudiatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Utku:

lan yuru git reklamini baska yerde yap heryere ayni boku yazmissin bi s gitttttt

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıpurpleler Purpleler:

Admin ne zamandan beri dolandırıcılara reklam yaptırıyorsun,unutmaki bu işte onlar kadar suçlusun.

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genelkurmay Başkanı'nın Özgür Özel'e açtığı dava reddedildi

Genelkurmay Başkanı'ndan Özel'e dava! Mahkeme kararını verdi
Bankaların yarışı emekliye yaradı! Promosyon tutarı katlandı

Bankaların yarışı emekliye yaradı! Promosyon tutarı katlandı
Sürpriz takım 2'de 2 yaptı, tüm hesaplar değişti! İşte Şampiyonlar Ligi'nden puan durumu

Tüm hesaplar değişti! İşte Şampiyonlar Ligi'nden puan durumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.