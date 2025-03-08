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Haftalar sonra bir ilk yaşanacak! Mourinho'dan Rangers maçı için kritik karar

Haftalar sonra bir ilk yaşanacak! Mourinho'dan Rangers maçı için kritik karar
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Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Rangers'a 3-1 mağlup olduğu son 16 turu ilk maçının ardından Jose Mourinho, turdan ümidini kesmiş değil. Fred'in geri dönüşüyle birlikte planının kusursuz işleyeceğini düşünen Mourinho'nun, sakatlıktan dönen Livakovic'e haftalar sonra kaleyi teslim edeceği belirtildi. Mourinho'nun bu kritik değişikliğiyle Fenerbahçe'nin rövanş maçında dönüş yapması bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho turdan ümidini kesmedi.

KALEDE DEĞİŞİKLİK OLACAK

Fred'in geri dönmesiyle birlikte planının kusursuz işleyeceğini düşünen Mourinho'nun kritik bir değişikliğe gideceği iddia edildi.

Sakatlığı sonrası 3 maçtır yedek kulübesinde oturan Dominik Livakovic, eldivenleri İrfan Can Eğribayat'tan geri alıyor. Mourinho'nun kalede değişikliğe gitmesi ve sakatlıktan dönen Livakovic'e haftalar sonra formayı vermesi bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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