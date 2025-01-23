Hadise'nin dava açtığını gören Ahmet Çakar'dan olay sözler

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisi hakkında hakaret içeren ifadeler kullanan eski spor yorumcusu Ahmet Çakar'a 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Çakar, yeni paylaşımıyla Hadise'ye yine sert sözler yöneltti.

AHMET ÇAKAR'DAN OLAY SÖZLER

Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Hadise'yi hedef alan yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ünlü isim yeni paylaşımında ise, "Bak Hadise hanım! Sen sadece cahil ve varoş bir kişi değilsin, aynı zamanda Türk genç kızlarına kötü örnek olan popülist kültürün bir yansımasısın" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Hadise kendisine "Terbiyesiz ve görgüsüz bir kadın" ifadelerini kullanan spor yorumcusu AHmet Çakar ve "Söylemezsem Olmaz" programından Bilal Özbilge, Bilal Özcan, Pınar Eliçe, Didem Delen ile birlikte Beyaz Tv'ye Reza Zarrab düğünü üzerinden kişilik hakları ihlal edildiği gerekçesiyle 50'şer bin lira tazminat davası açtı.