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Hadise'nin dava açtığını gören Ahmet Çakar'dan olay sözler

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Ünlü şarkıcı Hadise, spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın hakaret içeren ifadeleri sebebiyle 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Çakar ise yeni bir paylaşım yaparak Hadise'ye sert eleştirilerde bulundu. Çakar, Hadise'nin cahil ve varoş olduğunu belirterek, Türk genç kızlarına kötü örnek olduğunu ifade etti.

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisi hakkında hakaret içeren ifadeler kullanan eski spor yorumcusu Ahmet Çakar'a 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Çakar, yeni paylaşımıyla Hadise'ye yine sert sözler yöneltti.

AHMET ÇAKAR'DAN OLAY SÖZLER

Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Hadise'yi hedef alan yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ünlü isim yeni paylaşımında ise, "Bak Hadise hanım! Sen sadece cahil ve varoş bir kişi değilsin, aynı zamanda Türk genç kızlarına kötü örnek olan popülist kültürün bir yansımasısın" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Hadise kendisine "Terbiyesiz ve görgüsüz bir kadın" ifadelerini kullanan spor yorumcusu AHmet Çakar ve "Söylemezsem Olmaz" programından Bilal Özbilge, Bilal Özcan, Pınar Eliçe, Didem Delen ile birlikte Beyaz Tv'ye Reza Zarrab düğünü üzerinden kişilik hakları ihlal edildiği gerekçesiyle 50'şer bin lira tazminat davası açtı.

Hadise'nin dava açtığını gören Ahmet Çakar'dan olay sözler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Hadiseyi ilk çıktığı zamanlar müzik dışında gündem olmaması ile beğeniyorum.. öğle Ahmet çıkarın dediği gibi boş da değil...eğitimli 3, 4 dil bilen bir insan ..ancak Türkiye deki çapsız ve eğitimsiz sanatçı müsveddelerine takılması onuda gözden düşürdü..

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Hadise'nin konuşulan konusu, sadece sahnedeki çıplaklığı var gerisi riv riv

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Kimse kimseye hakaret edemez eleşri yapabilir ama hakarete hakkı yoktur hadise hayranı değilim ama doğruya doğru

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

HADİSE 2.0 MOTOR. SÜR HA SÜR.

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