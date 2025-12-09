Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluşu topa tuttu: Hesabını o zaman soracağız

Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Samsunspor maçındaki Kazımcan Karataş'ın pozisyonuna 'devam' diyen TRIO yorumcularını ve yayıncı kuruluşu sert sözlerle uyardı. Hacıosmanoğlu, beIN Sports yetkililerini de uyardığını belirterek, "Gereğini yapmazlarsa, not alıyoruz. Yayın ihalesi geldiğinde herkes hesabını verir" dedi. Bu açıklama, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

TRIO'YA TEPKİ: BİR SEZON BOYUNCA NE DEDİKLERİNE BAKIN

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kazımcan Karataş'ın pozisyonunda "devam" kararını doğru bulan TRIO programı yorumcularıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluşun yorum çizgisini eleştirerek, "Yetkililere de söyledim; yayıncı kuruluştakilere bakıyorsun… El pozisyonunu araştırın, bir sezon boyunca aynı pozisyonlarla ilgili söyledikleri sözlere bakın" dedi.

Bu sözlerle TRIO yorumcularının tutarsızlık gösterdiğini ima eden Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluşa yönelik yaklaşımını netleştirdi.

"beIN SPORTS YETKİLİLERİNİ UYARDIM"

Hacıosmanoğlu, beIN Sports yönetimine doğrudan mesaj verdiğini açıklayarak, "Ben beIN Sports yetkililerini de uyardım. Gereğini yapmazlarsa, not alıyoruz" dedi. Federasyon başkanının bu çıkışı futbol kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

"ÖNÜMÜZDE YAYIN İHALESİ VAR"

TFF Başkanı'nın en çok konuşulan cümlesi ise yayın ihalesine gönderme yaparak, "Önümüzde yayın ihalesi var. Orada kim kime ne yapıyor onun hesabını o zaman soracağız" demesi oldu. Bu ifade, yayıncı kuruluşa açık bir uyarı ve olası yaptırımların sinyali olarak yorumlandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
500
