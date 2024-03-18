Hacılar Erciyesspor, Ulalarspor ile berabere kaldı
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, sahasında oynadığı Ulalarspor maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, sahasında oynadığı Ulalarspor maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Stat: Hacılar Fevzi Mercan
Hakemler: Faruk Küstül, Emre Şahinalp, Hüseyin Eken
Hacılar Erciyesspor: Batuhan Kaya, Hasan Emre Göltaş, (Mehmet Ali Kılınç dk. 83), Yunus Öztürk, Hüseyin Öz, Yusuf Karaboğa, Yasin Turgutalp, Buğra Kara, (Mustafa İlkay Kartal dk. 46), Abdulkadir Söyler, Ahmet Zekeriya Kartal, (Hakan Albayrak dk. 90), Bora Barlas, Enes Kılıç
Erzincan Ulalarspor: Yasin Hacımustafaoğlu, Abdülkerim Yucar, Selim Okur, Eyüp Furkan, Kaan Uluşen, Hasan Baki, (Mustafa Kartal dk. 86), Muhammet Ali Şapaloğlu, Abdulsamet Uluç, (İsmet Erdem dk. 79) Yunus Emre Tok, Okan Akdeniz, Ali Eren, (Ekrem Koçak dk. 46)
Goller: Yusuf Karaboğa (dk.45+1) (Hacılar Erciyesspor), Abdulkerim Yucar (dk.61) (Erzincan Ulalarspor) - KAYSERİ