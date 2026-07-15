Hacılar Erciyesspor Bekir Barış Cihan ile yola devam ediyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Hacılar Erciyesspor 2026-2027 sezonu öncesi antrenör Bekir Barış Cihan ile yola devam karar aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor yeni sezon öncesi kolları sıvadı. Sarı-lacivertli antrenör Bekir Barış Cihan ile yeniden anlaşarak yok devam dedi. 2025-2026 sezonunda göreve gelen ve Hacılar Erciyesspor'da başarılı bir sezonu geride bırakan tecrübeli antrenör yeni sezonda da sarı-lacivertli takımın başarı için mücadele edecek. Hacılar Erciyesspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2026-2027 sezonu A takım Teknik Direktörümüz olan Bekir Barış Cihan ile yeniden anlaştık. Yapılan anlaşmanın hem kulübümüze hem de hocamıza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Antrenör Bekir Barış Cihan'ın yeni sezonda yardımcılığı yine Ömer Gün yapacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı