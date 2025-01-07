Hacılar Erciyesspor, Özvatanspor'u 5-0 ile Geçerek Lider Oldu
Kayseri Şeker Süper Amatör Küme A Grubu'nda Hacılar Erciyesspor, lider Özvatanspor'u 5-0 mağlup ederek yeni liderliğe yükseldi. Maçta atılan gollerle Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda büyük bir zafer elde etti.
Kayseri Şeker Süper Amatör Küme A Grubu'nda haftanın maçında Hacılar Erciyesspor, lider Özvatanspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler aldığı farklı galibiyetle yeni lider oldu.
Stat: Hacılar Fevzi Mercan Stadı
Hakemler: Ramazan Haymana, Furkan Ulu, Levent Yeşilyurt
Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Yaşar Çam, Sefa Şahin (Yasin Tarım dk. 80), Ali Buğra Gökşen (Metin Çakıcı dk. 73), Said Emre Gündoğan, Resul Kahriman, Nurettin Murat, Alper Durdu (Tahsin Erarslan dk. 80), Batuhan Bozkurt Bolat (Arif Saraçlı dk. 73), Cüneyt Egemen Karagöz (Buğrahan Duğan dk. 63), Abdullah Gürbüz
Özvatanspor: Ali Birol, Erdem Demir (Kadir dk. 85), Talha Çoban, Sedat Sönmez, M. Mehmet, Mustafa Büyükçekiç, Mert Akgöz (Mehmet Şahin dk. 46), Resul Yıldırım (Kerem Yıldırım dk. 55), Mevlüt Metin, Şahin Çavuş, İsmail Erdi Halis (Şenol Büyükçekiç dk. 85)
Goller: Abdullah Gürbüz (dk. 4), Alper Durdu (dk. 31, 68), Said Emre Gündoğan (dk. 45+1), Batuhan Bozkurt Bolat (dk. 55) (Hacılar Erciyesspor) - KAYSERİ