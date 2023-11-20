Hacılar Erciyesspor ile Elazığ Aksaray Gençlikspor Berabere Kaldı
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 6. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Elazığ Aksaray Gençlikspor karşılaştı ve müsabaka golsüz sona erdi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 6. hafta maçında hacılar Erciyesspor ile Elazığ Aksaray Gençlikspor karşılaştı. Müsabaka golsüz sona erdi.
Stat: Hacılar Fevzi Mercan
Hakemler: Arif Selam Özdaş, Ömer Sözcü, Enes Doğruel
Hacılar Erciyesspor: Batuhan Kaya, Abdulkadir Söyler. Yunus Öztürk, Hüseyin Öz, Yusuf Karaboğa, Tolgahan Alan, Ahmet Zekeriya Kartal, M. Yasin Turgutalp, Bora Barlas, Hakan Albayrak (Dk. 80 Ertaç Bağcı), Selahattin Enes Kılıç
Elazığ Aksaray Gençlikspor: Ömer Yıldırım, Enes Altun, Emre Sarısu, Murat Çolak, Ertuğrul Güç (Dk. 73 Buğra), Birkan Doğan, Yavuz Çelik, Ali Polat, Emrah Kürüni (Dk. 46 Burakhan Cevner) Cihan Akyar (Dk. 66 Enes Şahin), Abdullah İçen (Dk. 64 Ertan Karlıdağ)
Sarı Kartlar: Batuhan Kaya, Hakan Albayrak, Hüseyin Öz (Hacılar Erciyesspor) Emre Sarısu, Ertuğrul Güç, Yavuz Çelik, Ertan Karlıdağ, Ömer Yıldırım (Elazığ Aksaray Gençlikspor) - KAYSERİ