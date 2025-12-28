Hacılar Erciyesspor Argıncıkspor maçı ertelendi

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 15. haftasında bugün oynanması gereken Hacılar Erciyesspor ile Argıncıkspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 15. haftasında bugün Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda oynanması gereken Hacılar Erciyesspor ile Argıncıkspor maçı olumsuz saha şartları nedeniyle Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından ileri bir tarihe erteledi. Kayseri Futbol İl Temsilciliğinden yapılan paylaşımda; "28 Aralık 2025 Pazar günü Kayseri Şeker Süper Amatör Küme'de 15.haftada Hacılar Stadında saat 13.00'de oynanacak olan Hacılar Erciyesspor ile Argıncıkspor maçı olumsuz saha şartları nedeniyle ileri tarihe ertelenmiştir Bilgilerinize sunulur" denildi. - KAYSERİ