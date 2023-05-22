Bodrum'un profesyonel düzeydeki ilk turnuvası olan W60 Hacı Esmer Avcı Tennis Cup'ta şampiyon Maria Lourdes Carle oldu.

W60 Hacı Esmer Avcı Tennis Cup, Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, Romanya, Rusya, Almanya, Letonya, Ukrayna, Kuzey Afrika, İspanya, Arjantin, Hollanda, Büyük Britanya, Sırbistan, İsveç, Bulgaristan ve Slovakya olmak üzere 16 ülkeden sporcuların katılımı ile gerçekleştirildi. Turnuvada Çağla Büyükakçay, Zeynep Sönmez, Berfu Cengiz, Ayla Aksu, İlay Yörük, Ayşegül Mert, Melis Sezer, Melis Ayda Uyar, Selina Atay, Defne Çırpanlı olmak üzere tekler ve çiftler kategorisinde 10 temsilcimiz mücadele etti. Dün gerçekleşen çiftler finalinde Oana Gavrila/Isabelle Haverlag ikilisi, temsilcimiz Ayla Aksu ve Büyük Britanyalı partneri Harriet Dart'ı 6-4, 7-6 yenerek şampiyon oldu. Berfu Cengiz ise teklerde yarı finale yükseldi. Cengiz, Maria Lourdes Carle'ye 6-2, 6-4 yenildi.

Hacı Esmer Avcı Tennis Cup 22-27 Mayıs tarihleri arasında toplamda 25 bin Dolar ödüllü erkekler turnuvasıyla devam edecek.